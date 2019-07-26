SpaceX успешно осуществила запуск грузовой ракеты. Фото: NBC News

https://racurs.ua/n124786-spacex-uspeshno-osuschestvila-zapusk-gruzovoy-rakety-video.html

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SpaceX совершила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Cargo Dragon. Грузовой космический корабль должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС) в эту субботу, 27 июля.

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Очередная ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon миссии снабжения CRS-18 была запущена в ночь с 25 на 26 июля — около 01.11 по киевскому времени. Запуск космического грузовика был осуществлен на мысе Канаверал в штате Флорида с пускового комплекса 40 на базе ВВС США. Впечатляющее видео запуска SpaceX опубликовала на своем канале в YouTube.

После стыковки с МКС в субботу Dragon должен доставить грузы для NASA в рамках контракта Commercial Resupply Services общим весом около 2,5 тонн. Среди грузов на борту будет доставлено продовольствие, оборудование и материалы, которые в дальнейшем использует экипаж станции для проведения различных научных экспериментов.

Запуск данного корабля осуществился уже в третий раз — перед этим он бывал в космосе в апреле 2015 года и в декабре 2017 года.

Напомним, что в апреле во время проведения испытаний системы аварийного спасения произошел взрыв на космическом корабле Crew Dragon. По словам представителей компании, инцидент произошел из-за отказа обратного клапана внутри гелиевой системы наддува двигательной установки корабля.