SpaceX успішно здійснила запуск вантажної ракети. Фото: NBC News

https://racurs.ua/ua/n124786-spacex-uspishno-zdiysnyla-zapusk-vantajnoyi-rakety-video.html

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SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9 із кораблем Cargo Dragon. Вантажний космічний корабель повинен зістикуватися з Міжнародною космічною станцією (МКС) у цю суботу, 27 липня.

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Чергова ракета Falcon 9 з вантажним кораблем Cargo Dragon місії постачання CRS-18 була запущена у ніч з 25 на 26 липня — близько 01.11 за київським часом. Запуск космічної вантажівки був здійснений на мисі Канаверал у штаті Флорида з пускового комплексу 40 на базі ВПС США. Вражаюче відео запуску SpaceX опублікувала на своєму каналі в YouTube.

Після стикування з МКС в суботу Dragon повинен доставити вантажі для NASA у рамках контракту Commercial Resupply Services загальною вагою близько 2,5 тонн. Серед вантажів на борту буде доставлено продовольство, обладнання та матеріали, які у подальшому використовуватиме екіпаж станції для проведення різних наукових експериментів.

Запуск даного корабля здійснився вже у третій раз — перед цим він бував в космосі у квітні 2015 року та у грудні 2017 року.

Нагадаємо, що у квітні під час проведення випробувань системи аварійного порятунку стався вибух на космічному кораблі Crew Dragon. За словами представників компанії, інцидент стався через відмову зворотного клапана всередині гелієвої системи наддуву рухової установки корабля.