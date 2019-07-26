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Євросоюз та Україна можуть підписати угоду про «відкрите небо» до кінця року

Brexit усуне перепони до підписання угоди про «відкрите небо» між Україною та ЄС — посол

26 лип 2019, 11:13
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Вихід Великої Британії з Євросоюзу (так званий Brexit) може усунути всі перепони до підписання між Україною та ЄС угоди про «відкрите небо».

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Про це в інтерв’ю виданню «Українська правда» заявив посол Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі.

За його словами, якщо Британія вийде з ЄС в жовтні, то підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом відбудеться вже до кінця цього року.

Мінгареллі зазначив, що наразі підписання цієї угоди блокується через одну з обставин Brexit — суперечку між Великою Британією та Іспанією щодо статусу Гібралтару, розташованої на півдні Піренейського півострова британської заморської території площею 6,8 кв. км.

Мої колеги у Брюсселі кажуть, що відразу, щойно відбудеться Brexit, перепони для підписання цієї угоди будуть зняті, — наголосив посол.

Після підписання угода про «відкрите небо» ще має пройти процес ратифікації, тому в разі підписання запрацює вже з наступного року.

Раніше новий прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляв про наміри вивести країну з ЄС 31 жовтня цього року, навіть якщо відповідної угоди з країнами Євросоюзу досягнути не вдасться.

Угода про «відкрите» небо — це двостороння угода між Євросоюзом та третіми країнами. Вона встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносин у сфері авіації.

Нагадаємо, Борис Джонсон під час формування нового уряду Великої Британії віддав ключові міністерські посади прихильникам Brexit.


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