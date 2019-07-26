Моряки із затриманого СБУ танкера вже в Москві й кажуть, що свідчити в Україні не будуть. Фото: Еспресо.TV

https://racurs.ua/ua/n124784-moryaky-iz-zatrymanogo-sbu-tankera-vje-v-moskvi-y-kajut-scho-svidchyty-v-ukrayini-ne-budut.html

Ракурс

Моряки з російського танкера, затриманого Службою безпеки України в порту Ізмаїла на Одещині, вночі 26 липня прибули літаком у Москву.

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Після повернення в столицю Російської Федерації капітан судна Ілля Дробязко заявив, що не має наміру свідчити в українському суді, тому що не є свідком у справі про напад на Військово-морські сили України у Керченській протоці та захоплення в полон 24 українських моряків у листопаді 2018 року. Про це інформує «Інтерфакс».

Дробязко наголосив, що він та його екіпаж не порушували ні українських, ні російських законів і розповів, що перед заходом в порт Ізмаїла його судна було оформлено разовий перехід.

За словами Дробязка, цього ж дня російський танкер пришвартувався біля судноремонтного заводу в порту Ізмаїла, а на ранок прийшли працівники військової прокуратури Одеси, роз’яснили права і обов’язки членів екіпажу з урахуванням українського законодавства і почали проводити слідчі заходи.

Все було мирно, дозволяли зв’язуватися з рідними, — додав Дробязко.

Капітан російського судна зазначив, що його екіпаж не планував конфліктувати з українськими силовиками. Сам він вважає, що представники української військової прокуратури не мали права підніматися на борт без представника російського консульства.

Як заявив Дробязко, команда танкера працює за контрактом «на перегін для постановки судна на ремонт» і не має відношення до подій листопада 2018 року. Наразі моряки вирушили додому рейсом до Краснодара.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що російський танкер, затриманий в Одеській області, буде арештований, а членам екіпажу після допиту дозволили повернутися в Росію.