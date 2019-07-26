Моряки с задержанного СБУ танкера уже в Москве и говорят, что давать показания в Украине не будут. Фото: Еспресо.TV

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Ракурс

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Моряки с российского танкера, задержанного Службой безопасности Украины в порту Измаила Одесской области, ночью 26 июля прибыли самолетом в Москву.

По возвращении в столицу Российской Федерации капитан судна Илья Дробязко заявил, что не намерен давать показания в украинском суде, так как не является свидетелем по делу о нападении на Военно-морские силы Украины в Керченском проливе и захвате в плен 24 украинских моряков в ноябре 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дробязко подчеркнул, что он и его экипаж не нарушали ни украинских, ни российских законов и рассказал, что перед заходом его судна в порт Измаила был оформлен разовый переход.

По словам Дробязко, в этот же день российский танкер пришвартовался у судоремонтного завода в порту Измаила, а на утро пришли работники военной прокуратуры Одессы, разъяснили права и обязанности членов экипажа с учетом украинского законодательства и начали проводить следственные мероприятия.

Все было мирно, позволяли связываться с родными, — добавил Дробязко.

Капитан российского судна отметил, что его экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками. Сам он считает, что представители украинской военной прокуратуры не имели права подниматься на борт без представителя российского консульства.

Как заявил Дробязко, команда танкера работает по контракту «на перегон для постановки судна на ремонт» и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года. В данное время моряки отправились домой рейсом в Краснодар.

Ранее «Ракурс» сообщал, что российский танкер, задержанный в Одесской области, будет арестован, а вот членам экипажа после допроса разрешили вернуться в Россию.