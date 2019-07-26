В Иране провели запуск баллистической ракеты. Фото: "ГолосUA"

https://racurs.ua/n124783-v-irane-proveli-zapusk-ballisticheskoy-rakety-smi.html

Ракурс

Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности Shahab-3. Как сообщается, такой запуск был проведен на фоне роста напряженности отношений между США и Тегераном.

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По результатам тестового запуска ракета средней дальности успешно преодолела расстояние более 1 тыс. км от юга Ирана к востоку от Тегерана. Испытания проводились в ночь с 25 на 26 июля. Об этом информирует «Европейская правда» со ссылкой на сообщение The New York Times.

По данным СМИ, во время подготовки Ираном ракеты к запуску за испытательным полигоном внимательно следили военнослужащие США.

Отметим, что в данный момент отсутствует официальное подтверждение о запуске Shahab-3 от Тегерана.

Напомним, что в июне текущего года иранским «Корпусом стражей исламской революции» был сбит американский разведывательный беспилотник, который находился в иранском воздушном пространстве. В свою очередь, Трамп одобрил ответный удар по Ирану, но в последний момент его отменил.