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Ракурс
В Азовском море наблюдаются провокационные действия со стороны РФ, фото: «Википедия»

Украинские корабли в Азовском море россияне ослепляют зеленым лучом — заявление ООС

26 июл 2019, 10:29
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В водах Азовского моря на протяжении двух суток около 21.00 наблюдаются провокационные действия со стороны РФ.

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В мариупольском районе моря с направления, где находится один из кораблей береговой охраны России, катера Морской охраны ГПСУ освещают лучом зеленого цвета. Такие сеансы длятся по несколько минут, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Негативные последствия, такие как выход из строя оборудования или нанесение вреда здоровью экипажей кораблей, пока не зафиксированы. Однако, учитывая, что подобные инциденты ранее приводили к нанесению вреда здоровью украинских пограничников на суше, приняты меры для защиты персонала, отмечают в пресс-службе ООС.

За последние годы произошел ряд случаев, когда лазерные лучи, источники которых располагались на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса, ослепляли украинских военнослужащих и наносили серьезный ущерб их зрения.

Так, в октябре 2018 года в районе Марьинки лазерный ожог сетчатки глаза получил украинский пограничник, который наблюдал за местностью в оптический прибор. В результате инцидента он потерял 80% зрения. На то время это был уже пятый подобный случай.

Источник: Ракурс


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