В Азовському морі спостерігаються провокативні дії з боку РФ, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n124782-ukrayinski-korabli-v-azovskomu-mori-rosiyany-osvitluut-zelenym-promenem-pres-slujba-oos.html

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У водах Азовського моря впродовж двох діб близько 21.00 спостерігаються провокативні дії з боку РФ.

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В маріупольському районі моря з напрямку, де перебуває один із кораблів берегової охорони Росії, катери Морської охорони ДПСУ освітлюють променем зеленого кольору. Такі сеанси тривають по кілька хвилин, повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

Негативних наслідків, таких як вихід з ладу обладнання чи завдання шкоди здоров’ю екіпажів кораблів, наразі не зафіксовано. Однак, враховуючи, що подібні інциденти раніше призводили до завдання шкоди здоров’ю українських прикордонників на суходолі, вжиті заходи для захисту персоналу, наголошують у прес-службі ООС.

За останні роки сталася низка випадків, коли лазерні промені, джерела котрих розташовувалися на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу, осліпляли українських військовослужбовців та завдавали серйозної шкоди їхньому зору.

Так, у жовтні 2018 року в районі Мар’їнки лазерний опік сітківки ока отримав український прикордонник, котрий спостерігав за місцевістю в оптичний прилад. Внаслідок цього інциденту він втратив 80% зору. На той час це вже був п’ятий подібний випадок.