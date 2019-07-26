У Бразилії переодягнені в поліцейських грабіжники вкрали майже тонну золота. Фото: informator.news

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У Бразилії майже тонну чистого золота викрали грабіжники, переодягнені у поліцейську форму. Сума вкраденого дорогоцінного металу становить близько 30 млн дол.

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Зловмисники прибули на територію міжнародного аеропорту у бразильському місті Сан-Паулу на автомобілях, що імітують поліцейські. Також вони були переодягнені у поліцейську форму. Про це інформує «ТСН».

Під виглядом співробітників правоохоронних органів зловмисникам було легко проникнути до вантажного терміналу, де вони і здійснили пограбування інкасаторського фургона компанії Brink’s, після чого їм вдалося зникнути.

За даними правоохоронців, грабіжники також були озброєні. Для того, щоб отримати потрібну їм інформацію, зловмисники взяли в заручники родину глави логістичної операції у терміналі аеропорту.

Нагадаємо, що у квітні поточного року сталося пограбування і перестрілка із поліцією в аеропорту Тирани. Зловмисникам вдалося вкрасти з літака сумку, у якій знаходилися 2,5 млн євро.