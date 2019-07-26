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В Бразилии переодетые в полицейских грабители украли почти тонну золота. Фото: informator.news

В Бразилии переодетые в полицейских грабители украли почти тонну золота (ВИДЕО)

26 июл 2019, 09:59
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В Бразилии почти тонну чистого золота похитили грабители, переодетые в полицейскую форму. Сумма украденного драгоценного металла составляет около 30 млн долл.

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Злоумышленники прибыли на территорию международного аэропорта в бразильском городе Сан-Паулу на автомобилях, имитирующих полицейские. Также они были переодеты в полицейскую форму. Об этом информирует «ТСН».

Под видом сотрудников правоохранительных органов злоумышленникам было легко проникнуть в грузовой терминал, где они и совершили ограбление инкассаторского фургона компании Brink’s, после чего им удалось скрыться.

По данным правоохранителей, грабители также были вооружены. Для того, чтобы получить нужную им информацию, злоумышленники взяли в заложники семью главы логистической операции в терминале аэропорта.

Напомним, что в апреле текущего года произошло ограбление и перестрелка с полицией в аэропорту Тираны. Злоумышленникам удалось украсть из самолета сумку, в которой находились 2,5 млн евро.


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