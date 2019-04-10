Бандиты устроили перестрелку с полицией в аэропорту Тираны и украли из самолета 2,5 млн евро

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В аэропорту столицы Албании Тираны бандиты устроили перестрелку с полицией и украли из самолета сумку с 2,5 млн евро. Нападение произошло тогда, когда сумку с деньгами загружали в самолет Austrian Airlines, чтобы отправить в Вену.

Вооруженные мужчины проникли на взлетно-посадочную полосу через пожарный выход, сообщает Austria Presse Agentur со ссылкой на представителя авиакомпании Austrian Airlines.

На самолет напали трое грабителей, одетых в камуфляж и маски. Угрожая экипажу и полиции оружием, они вытащили сумку с деньгами, которая хранилась в багажном отделении. Когда бандиты начали убегать, полиция применила оружие и застрелила одного из злоумышленников. У него нашли автомат, гранаты и несколько магазинов с патронами.

Пассажиры во время инцидента не пострадали, но вылет самолета пришлось отложить на три часа. Полиция допросила 40 человек, четверо подозреваемых задержаны. Австрийская авиакомпания заявила, что после этого инцидента наличные из Тираны в Вену больше не будут транспортировать.

Напомним, что в феврале 2019 года инкассатор в пригороде Парижа украл 3 млн евро и выпрыгнул с ними из окна квартиры.