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Бандити зчинили перестрілку з поліцією в аеропорту Тірани і вкрали з літака 2,5 млн євро

Пограбування в аеропорту Тірани: бандити зчинили перестрілку з поліцією і вкрали з літака 2,5 млн євро

10 кві 2019, 11:09
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В аеропорту столиці Албанії Тірани бандити зчинили перестрілку з поліцією і вкрали з літака сумку із 2,5 млн євро. Напад стався тоді, коли сумку з грошима завантажували в літак Austrian Airlines, щоб відправити до Відня.

Озброєні чоловіки проникли на злітно-посадкову смугу через пожежний вихід, повідомляє Austria Presse Agentur з посиланням на представника авіакомпанії Austrian Airlines.

На літак напали троє грабіжників, одягнених у камуфляж та маски. Погрожуючи екіпажу та поліції зброєю, вони витягли сумку з грошима, яка зберігалася у багажному відділенні. Коли бандити кинулися навтьоки, поліція застосувала зброю і застрелила одного зі зловмисників. У нього знайшли автомат, гранати і декілька магазинів з патронами.

Пасажири під час інциденту не постраждали, але виліт літака довелося відкласти на три години. Поліція допитала 40 осіб, чотирьох підозрюваних затримано. Австрійська авіакомпанія заявила, що після цього інциденту готівку з Тірани до Відня більше не транспортуватимуть.

Нагадаємо, що у лютому 2019 року інкасатор у передмісті Парижа украв 3 млн євро і вистрибнув з ними із вікна квартири.


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