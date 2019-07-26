Позачергові вибори в Україні відбулися 21 липня, фото: Ракурс

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Ракурс

Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів із підсумками голосування на загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

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Партія «Слуга народу» президента Володимира Зеленського набрала найбільше голосів: її підтримали 43,16% виборців (понад 6,3 млн голосів). Про це свідчать дані, опубліковані на електронному табло ЦВК.

На другій сходинці за рівнем підтримки виборців розташувалася політична партія «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Бойка та Віктора Медведчука, за яку проголосували 13,05% громадян, які голосували на виборах (понад 1,9 млн голосів).

На третьому місці — Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко, яке на цих виборах отримало підтримку 8,18% виборців (понад 1 млн 196 тис. голосів).

Дещо відстає від цієї політсили очолювана п’ятим президентом України Петром Порошенком партія «Європейська солідарність», за яку проголосували 8,10% виборців (понад 1 млн 184 тис. голосів).

Замикає п’ятірку партій, які проходять до Верховної Ради дев’ятого скликання, партія «Голос» Святослава Вакарчука. Її підтримали 5,82% громадян, які взяли участь у голосуванні (понад 825 тис. голосів).

Решта політичних сил не долають п’ятивідсоткового бар'єру і не проходять до нового парламенту.

Так, максимально близькими до проходження в Раду були «Радикальна партія» Олега Ляшка з 4,01% голосів і політична партія «Сила та честь» Ігоря Смешка (3,82%).

Всього у виборах брали участь 22 партії. Окрім переможців виборів, ще шість партій, які набрали понад 2% голосів виборців, будуть отримувати п’ятирічне фінансування з державного бюджету на свій розвиток.

Нагадаємо, перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися у День Незалежності України, 24 серпня.