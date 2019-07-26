Внеочередные выборы в Украине состоялись 21 июля, фото: Ракурс

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Ракурс

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов с итогами голосования на общегосударственном многомандатном избирательном округе.

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Партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского набрала больше всего голосов: ее поддержали 43,16% избирателей (более 6 млн голосов). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на электронном табло ЦИК.

На второй строчке по уровню поддержки избирателей расположилась политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука, за которую проголосовали 13,05% голосовавших граждан (более 1,9 млн голосов).

На третьем месте — Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которое на этих выборах получило поддержку 8,18% избирателей (более 1 млн 196 тыс. голосов).

Несколько отстает от этой политсилы возглавляемая пятым президентом Украины Петром Порошенко партия «Европейская солидарность», за которую проголосовали 8,10% избирателей (более 1 млн 184 тыс. голосов).

Замыкает пятерку партий, которые проходят в Верховную Раду девятого созыва, партия «Голос» Святослава Вакарчука, которую поддержали 5,82% граждан, принявших участие в голосовании (более 825 тыс. голосов).

Остальные политические силы не преодолевают пятипроцентный барьер и не проходят в новый парламент.

Так, максимально близкими к прохождению в Раду были «Радикальная партия» Олега Ляшко с 4,01% голосов и политическая партия «Сила и честь» Игоря Смешко (3,82%).

Всего в выборах участвовали 22 партии. Кроме победителей выборов, еще шесть партий, которые набрали более 2% голосов избирателей, будут получать пятилетнее финансирование из государственного бюджета на свое развитие.

Напомним, первое заседание Верховной Рады IX созыва может состояться в День Независимости Украины, 24 августа.