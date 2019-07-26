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В Ірані провели запуск балістичної ракети. Фото: "ГолосUA"

В Ірані провели запуск балістичної ракети — ЗМІ

26 лип 2019, 10:39
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Іран провів випробування балістичної ракети середньої дальності Shahab-3. Як повідомляється, такий запуск був проведений на тлі зростання напруженості відносин між США і Тегераном.

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За результатами тестового запуску ракета середньої дальності успішно подолала відстань більше 1 тис. км від півдня Ірану на схід від Тегерану. Випробування проводилися у ніч з 25 на 26 липня. Про це інформує «Європейська правда» із посиланням на повідомлення The New York Times.

За даними ЗМІ, під час підготовки Іраном ракети до запуску за випробувальним полігоном уважно стежили військовослужбовці США.

Відзначимо, що на даний момент відсутнє офіційне підтвердження щодо запуску Shahab-3 від Тегерану.

Нагадаємо, що в червні поточного року іранським «Корпусом вартових ісламської революції» був збитий американський розвідувальний безпілотник, який знаходився в іранському повітряному просторі. У свою чергу, Трамп схвалив удар у відповідь по Ірану, але в останній момент його скасував.


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