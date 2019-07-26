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Евросоюз и Украина могут подписать соглашение об «открытом небе» до конца года

Brexit устранит преграды к подписанию соглашения об «открытом небе» между Украиной и ЕС — посол

26 июл 2019, 11:13
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Выход Великобритании из Евросоюза (так называемый Brexit) может устранить все преграды к подписанию между Украиной и ЕС соглашения об «открытом небе».

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Об этом в интервью изданию «Украинская правда» заявил посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли.

По его словам, если Великобритания выйдет из ЕС в октябре, то подписание Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом состоится уже до конца этого года.

Мингарелли отметил, что сейчас подписание этого соглашения блокируется из-за одного из обстоятельств Brexit — спора между Великобританией и Испанией о статусе Гибралтара, расположенной на юге Пиренейского полуострова британской заморской территории площадью 6,8 кв. км.

Мои коллеги в Брюсселе говорят, что сразу, как только состоится Brexit, препятствия для подписания этого соглашения будут сняты, — подчеркнул посол.

После подписания соглашение об «открытом небе» еще должно пройти процесс ратификации, поэтому в случае подписания заработает уже со следующего года.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял о намерениях вывести страну из ЕС 31 октября этого года, даже если соответствующего соглашения со странами Евросоюза достичь не удастся.

Соглашение об «открытом» небе — это двустороннее соглашение между Евросоюзом и третьими странами. Оно устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации.

Напомним, Борис Джонсон во время формирования нового правительства Великобритании отдал ключевые министерские должности сторонникам Brexit.


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