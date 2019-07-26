Хюг Мінгареллі, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n124787-nazk-neobhidno-perezapustyty-posol-ies-mingarelli.html

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) необхідно перезапустити у зв’язку з нездатністю цього відомства перевіряти електронні декларації.

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Таку думку в інтерв’ю виданню «Європейська правда» висловив посол Євросоюзу в України Хюг Мінгареллі.

Ми вважаємо, що вони повинні отримати ті засоби та тих людей, які дозволять їм бути ефективнішими, — наголосив Мінгареллі, зауваживши, що з якоїсь причини НАЗК не може запустити автоматичну верифікацію е-декларацій.

Водночас він наголосив, що не даватиме вказівок щодо змін у НАЗК.

Мінгранеллі зазначив, що початок роботи автоматичної перевірки електронних декларацій є однією з умов, виконання котрих є необхідним для отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу — кредиту на суму 500 млн євро з відсотковою ставкою, близькою до нульової.

Мінгранеллі переконаний, що виконати усі необхідні умови для отримання траншу можна до кінця цього року за наявності політичної волі.

Нагадаємо, Мінгранеллі заявив, що завершення процесу виходу Великої Британії з Євросоюзу (Brexit) усуне перешкоди для підписання угоди про «відкрите небо» між Україною та ЄС.