Холодницький заважає співпраці між САП і НАБУ — посол ЄС. Фото: ІА " ЛIГА.Новости"

https://racurs.ua/ua/n124788-holodnyckyy-zavajaie-spivpraci-mij-sap-i-nabu-posol-ies.html

Ракурс

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура через свого керівника Назара Холодницького вже понад рік має проблеми в роботі з Національним антикорупційним бюро.

Про це заявив посол Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі в інтерв’ю «Європейській правді».

За словами Мінгареллі, йому цілком зрозуміло, що проблеми САП пов’язані особисто з її керівником Холодницьким.

Посол сказав, що він не має повноважень ухвалювати рішення про доцільність зміни чинного керівника САП, але заявив про очевидність нездатності Холодницького до ефективної співпраці з НАБУ.

На думку Мінгареллі, САП працює неефективно саме через свого керівника. Посол сподівається, що складнощі, які вже понад рік має це відомство, зникнуть і в секторі правоохоронної системи України розпочнеться нормальна співпраця.

Мінгареллі також зауважив, що в ЄС сподіваються на те, що з 5 вересня в Україні почне працювати Вищий антикорупційний суд.

Посол також висловив сподівання на ефективність та результативність роботи реформованого Верховного суду України.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у посольстві США ще рік тому заявляли, що Назар Холодницький має подати у відставку заради збереження репутації Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У США вважають, що в сучасній демократії прокурори, які маніпулюють свідками і перешкоджають правосуддю, подають у відставку заради збереження репутації своєї установи та верховенства права.