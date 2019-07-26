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Ракурс
Холодницкий мешает сотрудничеству между САП и НАБУ - посол ЕС. Фото: ИА «ЛIГА.Новости»

Холодницкий мешает сотрудничеству между САП и НАБУ — посол ЕС

26 июл 2019, 11:56
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Специализированная антикоррупционная прокуратура из-за своего руководителя Назара Холодницкого уже более года имеет проблемы в работе с Национальным антикоррупционным бюро.

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Об этом заявил посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли в интервью «Европейской правде».

По словам Мингарелли, ему вполне понятно, что проблемы САП связаны лично с ее руководителем Холодницким.

Посол сказал, что он не имеет полномочий принимать решение о целесообразности смены действующего руководителя САП, но заявил об очевидности неспособности Холодницкого к эффективному сотрудничеству с НАБУ.

По мнению Мингарелли, САП работает неэффективно именно из-за своего руководителя. Посол надеется, что сложности, которые уже более года имеет это ведомство, исчезнут и в секторе правоохранительной системы Украины начнется нормальное сотрудничество.

Мингарелли также отметил, что в ЕС надеются на то, что с 5 сентября в Украине начнет работать Высший антикоррупционный суд.

Посол также выразил надежду на эффективность и результативность работы реформированного Верховного суда Украины.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в посольстве США еще год назад заявляли о том, что Назар Холодницкий должен подать в отставку ради сохранения репутации Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В США считают, что в современной демократии прокуроры, манипулирующие свидетелями и препятствующие правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права.


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