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НБУ очікує зниження темпів інфляції, фото: Juanedc

Нацбанк опублікував прогноз щодо інфляції та економічного зростання на найближчі роки (ДОКУМЕНТ)

26 лип 2019, 12:27
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Національний банк України (НБУ) опублікував оновлені економічні прогнози для України на найближчі роки.

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Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за липень 2019 року, опублікованому на сайті відомства.

Так, у НБУ очікують, що на кінець поточного року інфляція знизиться до 6,3%, на початку 2020 року становитиме 5%±1%, а наприкінці наступного року досягне середньострокової цілі 5%. В НБУ очікують, що впродовж цього періоду темпи економічного зростання становитимуть 3−4%.

У НБУ зазначили, що підвищили свої попередні економічні прогнози (з від 2,5% до 3% у 2019 році та з 2,9% до 3,2% у 2020 році) у зв’язку з стійкішим внутрішнім попитом, кращими умовами торгівлі та очікуваним збільшенням врожаю зернових.

Також в НБУ очікують, що зростанню економіки до 3,7% у 2020 році сприятиме пом’якшення монетарної політики та пожвавлення економічної активності у світі.

Нагадаємо, наприкінці травня Світовий банк опублікував оновлений прогноз для української економіки. Експерти цієї організації вважають, що рівень зростання української економіки в цьому році становитиме 2,7%.

Джерело: Ракурс


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