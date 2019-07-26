"Газпром" готовий укласти короткострокову угоду на транзит газу з Україною. Фото: Іarex

https://racurs.ua/ua/n124792-gazprom-gotovyy-uklasty-korotkostrokovu-ugodu-na-tranzyt-gazu-z-ukrayinou-reuters.html

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Російська компанія «Газпром» готова укласти короткострокову угоду на транзит газу з Україною, адже нинішня угода з українською енергетичною компанією «Нафтогаз» закінчується в кінці 2019 року. Однак Росії це потрібно, щоб виграти час для завершення будівництва обхідних трубопроводів,

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При цьому існує низка перешкод для нової угоди. Йдеться про політичний скандал між Києвом і Москвою, проросійську війну на сході України і судовий процес між «Газпромом» і «Нафтогазом». Крім того, в Росії заявили, що Україна має завершити формування нового парламенту і уряду до того, як розпочнуться переговори про транзит газу. Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела в Євросоюзі та Росії.

Також ідеться про посилення протистояння між Росією та Заходом і загрозу санкцій з боку офіційного Вашингтона щодо розробленого підводного трубопроводу до Німеччини.

В Росії заявляють, що планують суттєво скоротити свої газові потоки в Європу через західну Україну, подвоївши пропускну спроможність магістрального газопроводу «Північний потік», який вже існує, через Балтійське море і проклавши газові труби до Туреччини і далі через Чорне море.

Отже, позиція Росії щодо транзиту газу далека від планів України та Європи. Просто офіційна Москва намагається відшукати гарантії того, що Україна залишиться транзитним маршрутом для російського газу в Європу, поки завершуватиметься будівництво обхідних трубопроводів.

«Газпром» і Міністерство енергетики РФ поки що відмовилися від коментарів.

Раніше Росія, Україна і ЄС, який є посередником у газових переговорах між двома сторонами, провели кілька попередніх раундів газових переговорів, але вони не привели до угоди, прийнятної для всіх. Наразі зазначається, що ЄС запросив обидві сторони на новий раунд обговорень 16 вересня.

Нагадаємо, що у березні 2019 року прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв назвав «стабільну політичну обстановку» однією з основних вимог для продовження транспортування російського газу до Європи через газогони, що пролягають територією України.