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Детективы НАБУ осуществляют обыски в ОАСК, фото: пресс-служба НАБУ

НАБУ осуществляет обыски в Окружном административном суде Киева

26 июл 2019, 13:22
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вместе с Управлением специальных расследований Генпрокуратуры осуществляют санкционированные обыски в здании Окружного административного суда города Киева (ОАСК).

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что обыски проводятся в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений главой ОАСК и отдельными судьями.

Больше подробностей в НАБУ не сообщают, ссылаясь на тайну следствия.

В мае НАБУ уже проводило обыски в служебном кабинете главы ОАСК судьи Павла Вовка и по месту его проживания. Причиной обысков были дом и земельный участок, которые Вовк не внес в свою декларацию, однако, по мнению следователей, фактически ими пользовался. Эти объекты были зарегистрированы на бывшую жену Вовка.

В ОАСК эти обыски связывали с двумя делами против НАБУ, которые рассматривал суд. В антикоррупционном бюро тогда такие заявления называли «спекулятивными».

Источник: Ракурс


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