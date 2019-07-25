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Ракурс
Петро Порошенко, фото: Адміністрація президента

Напад на Порошенка: поліція розпочала кримінальне провадження (ВІДЕО)

25 лип 2019, 22:05
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Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом сьогоднішніх подій біля будівлі Державного бюро розслідувань (ДБР) у Києві, де група молодиків близько 17.00 заблокувала автомобіль п’ятого президента України Петра Порошенка та вступила в конфлікт із його охороною.

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Відомості щодо цього інциденту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство, вчинене групою осіб), повідомляє прес-служба поліції Києва.

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Зазначається, що зловмисникам вдалося втекти з місця інциденту. Наразі правоохоронці встановлюють всіх учасників цієї події та місця їхнього перебування.

Нагадаємо, ЗМІ встановили, що одним із нападників був ветеран полку «Азов» Микита Макєєв з позивним Одісей — виходець із Росії, українське громадянство котрому 18 липня своїм указом надав чинний президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Ракурс


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