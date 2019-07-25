Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

Дональд Трамп, фото: Business Insider

https://racurs.ua/ua/n124774-zelenskyy-proviv-telefonnu-rozmovu-z-trampom.html

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що Трамп привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів, голосування на яких відбулося 21 липня, а Зеленського — з перемогою політичної партії «Слуга Народу».

Американський лідер підтвердив незмінну підтримку з боку його держави суверенітету та територіальної цілісності України та готовність сприяти здійсненню реформ у нашій країні.

Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США, — наголошує прес-служба Офісу президента.

Крім того, сторони домовилися предметно обговорити практичні питання взаємодії України та США під час майбутнього візиту Зеленського до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, на початку липня посол України в США Валерій Чалий заявив, що візит Зеленського до США запланований на серпень-вересень цього року й вже здійснюються заходи з його підготовки.