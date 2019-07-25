У мілілітрі нового гелю 300 трлн фагів

https://racurs.ua/ua/n124773-povnistu-vygotovlenyy-z-virusiv-antybakterialnyy-gel-stvoryly-v-kanadi-foto.html

Ракурс

Канадійські вчені з Університету Макмастера створили новий гель, який повністю складається з бактерицидних вірусів.

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Цей антибактеріальний гель, який може бути направлений проти певних форм бактерій, має багатообіцяюче застосування в медицині і охороні навколишнього середовища, повідомляє видання Bioengineer.org з посиланням на прес-службу Університету Макмастера.

Зокрема, гель можна використовувати як антибактеріальне покриття для імплантатів і штучних суглобів, створюючи стерильне «риштування» для зростання людських тканин, або в операціях з очищення навколишнього середовища, наголошують дослідники.

В одному мілілітрі цього схожого на желе гелю жовтого кольору містяться 300 трлн фагів, які є найчисленнішими організмами на Землі, перевершуючи за чисельністю всі інші організми разом узяті, включаючи бактерії.

Навколо нас повно фагів, в тому числі всередині нашого тіла, — пояснюють дослідники. — Фаги — природні хижаки бактерій. Де б не були бактерії, там є фаги. Єдине, що тут унікально, це концентрація, яку ми змогли досягти в лабораторії, щоб створити твердий матеріал.

Область фагових досліджень швидко розвивається, особливо в міру зростання загрози розвитку у бактерій стійкості до протимікробних препаратів.

Нам потрібні нові способи знищення бактерій, і бактеріофаги є однією з перспективних альтернатив, — наголошують дослідники. — Фаги можуть вбивати бактерії, стійкі до антибіотиків.

Крім того, ДНК фагів може бути легко модифікована для впливу на специфічні клітини, включаючи ракові клітини. Також можна навіть знайти фаги, націлені на пластмаси або забруднювачі навколишнього середовища, наголошують учені.

Нагадаємо, американські вчені нещодавно встановили, що конопля може стати джерелом нового потужного антибіотика.