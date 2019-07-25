В миллилитре нового геля содержатся 300 трлн фагов

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Ракурс

Канадские ученые из Университета Макмастера создали новый гель, который полностью состоит из бактерицидных вирусов.

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Этот антибактериальный гель, который может быть направлен против определенных форм бактерий, имеет многообещающее применение в медицине и охране окружающей среды, сообщает издание Bioengineer.org со ссылкой на пресс-службу Университета Макмастера.

В частности, гель можно использовать как антибактериальное покрытие для имплантатов и искусственных суставов, создавая стерильные «леса» для роста человеческих тканей, или в операциях по очистке окружающей среды, отмечают исследователи.

В одном миллилитре этого похожего на желе геля желтого цвета содержатся 300 трлн фагов, которые являются самыми многочисленными организмами на Земле, превосходя по численности все остальные организмы вместе взятые, включая бактерии.

Вокруг нас полно фагов, в том числе внутри нашего тела, — объясняют исследователи. — Фаги — природные хищники бактерий. Где бы ни были бактерии, там есть фаги. Единственное, что здесь уникально, это концентрация, которую мы смогли достичь в лаборатории, чтобы создать твердый материал.

Область фаговых исследований быстро развивается, особенно по мере роста угрозы развития у бактерий устойчивости к противомикробным препаратам.

Нам нужны новые способы уничтожения бактерий, и бактериофаги являются одной из перспективных альтернатив, — отмечают исследователи. — Фаги могут убивать бактерии, устойчивые к антибиотикам.

Кроме того, ДНК фагов может быть легко модифицирована для воздействия на специфические клетки, включая раковые клетки. Также можно даже найти фаги, нацеленные на пластмассы или загрязнители окружающей среды, отмечают ученые.

Напомним, американские ученые недавно установили, что конопля может стать источником нового мощного антибиотика.