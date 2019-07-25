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Дональд Трамп, фото: Business Insider

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

25 июл 2019, 21:34
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов, голосование на которых состоялось 21 июля, а Зеленского — с победой политической партии «Слуг народа».

Американский лидер подтвердил неизменную поддержку со стороны его государства суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность способствовать осуществлению реформ в нашей стране.

Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США, — отмечает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, стороны договорились предметно обсудить практические вопросы взаимодействия Украины и США во время предстоящего визита Зеленского в США.

Напомним, в начале июля посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что визит Зеленского в США запланирован на август-сентябрь этого года и уже осуществляются мероприятия по его подготовке.

Источник: Ракурс


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