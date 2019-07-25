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Ракурс
Петр Порошенко, фото: Администрация президента

Нападение на Порошенко: полиция начала уголовное производство (ВИДЕО)

25 июл 2019, 22:05
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Полиция начала уголовное производство по факту сегодняшних событий возле здания Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве, где группа молодых людей около 17.00 заблокировала автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной.

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Сведения по этому инциденту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное группой лиц), сообщает пресс-служба полиции Киева.

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Отмечается, что злоумышленникам удалось скрыться с места инцидента. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников этого события и места их пребывания.

Напомним, СМИ установили, что одним из нападавших был ветеран полка «Азов» Никита Макеев с позывным Одиссей — выходец из России, украинское гражданство которому 18 июля своим указом предоставил действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Ракурс


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