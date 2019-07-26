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СБУ откроет дело в отношении Порошенко по решению суда

СБУ откроет дело в отношении Порошенко по решению суда

26 июл 2019, 13:42
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Петр Порошенко, пятый президент Украины, станет фигурантом уголовного производства Службы безопасности Украины. Начать расследование СБУ обязал суд.

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В материалах Шевченковского райсуда Киева говорится, что производство должно быть начало по факту возможного захвата государственной власти в Украине в ходе назначения судей Верховного суда, пишут «Українськi Новини».

Решение обязать СБУ завести дело на Порошенко было принято в ответ на жалобу о бездеятельности сотрудников спецслужбы. Заявитель утверждает, что 11 июня подал в Главное следственное управление СБУ заявление о совершении экс-президентом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК Украины (захват госвласти).

Кроме того, в совершении преступлений заявитель обвиняет и Высшую квалификационную комиссию судей Украины (ВККСУ), которая проводила конкурс на занятие должностей в Верховном суде, Высший совет правосудия (ВСП), который внес президенту представления о назначении кандидатов в судьи ВС, а также самих судей Верховного суда.

После рассмотрения заявления 18 июля суд удовлетворил его, обязав СБУ открыть уголовное производство для расследования указанной информации.

Напомним, накануне, 25 июля, Госбюро расследований допросило Порошенко. Когда экс-президент покинул здание ГБР, на его кортеж было осуществлено нападение. По данному факту начато уголовное производство.


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