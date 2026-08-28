Командир бригады ТрО с сообщниками украли 12 млн грн на закупке FPV-дронов. Фото:

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Розкрадання понад 12 млн грн на закупівлі FPV-дронів викрила Служба безпеки України.

Правоохоронці викрили групу осіб, які привласнили бюджетні кошти під час закупівлі безпілотних систем для ЗСУ. Організував оборудку вже колишній командир бригади ТрО на Київщині, який на момент вчинення злочину перебував на посаді. Зловмисник організував закупівлю 580 FPV-дронів на загальну суму понад 12 млн грн і залучив до схеми інших осіб. Ці безпілотники мали бути доставлені українським бійцям на Харківському напрямку. Про це повідомив прес-центр СБУ.

Однак, як з’ясувалося, договори на поставку озброєння були фіктивними. Жоден із «законтрактованих» БпЛА так і не потрапив до військ, що негативно позначилося на виконанні завдань на передовій.

Зловмисники ж оформили документи так, ніби дрони були передані Збройним силам. Командир надав на підпис підроблені акти приймання-передачі БпЛА без фактичної поставки. Також організатор схеми вимагав від підлеглих приховати відсутність безпілотників під час перевірки та оформити списання майна як втраченого на полі бою.

Співробітники СБУ затримали посадовця за місцем служби разом із ще трьома особами. Командувач Сил ТрО звільнив фігуранта із займаної посади. Затриманим повідомили підозру за ч. 2 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у травні правоохоронці викрили на Житомирщині фірму, яка привласнила щонайменше 2,7 млн грн оборонного бюджету. Співвласницю приватної компанії, що виконувала оборонне замовлення та водночас розкрадала гроші на будівництві командного пункту для бійців однієї з військових частин, затримали.