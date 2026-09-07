СБУ разоблачила «крота» ФСБ в артбригаде Вооруженных сил Украины. Фото:

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Ракурс

СБУ затримала на Миколаївщині агента російської Федеральної служби безпеки.

Окупанти завербували місцевого мобілізованого бійця ЗСУ. Зловмисник, перебуваючи у лавах однієї з артилерійських бригад, наводив ракетно-дронові атаки росіян на суміжні з'єднання Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях. Після вербування дезертир повернувся з СЗЧ на службу, щоб приховано фіксувати локації логістичних складів та зосередження техніки військових. Про це 7 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Також ворог хотів за допомогою «крота» дізнатися персональні дані командирів підрозділів ЗСУ, які беруть участь у боях на південному фронті.

Спецслужба провела комплексні заходи для убезпечення особового складу. А в затриманого агента знайшли смартфон із доказами його роботи на РФ.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області СБУ викрила в одній із механізованих бригад ЗСУ мобілізованого військового, який приховано фіксував на камеру телефонну пункти базування Сил оборони й позначав координати розташування українських військ на гугл-картах.