СБУ раскрыла детали спецоперации по задержанию ТЦКшников в Одессе.

Злочинне угруповання з числа працівників ТЦК затримали в Одесі.

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Національна поліція за сприяння головнокомандувача ЗСУ та керівництва Сухопутних військ нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК. Зловмисники вимагали з людей гроші. Якщо ті відмовлялися платити, то вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі. Про це 21 квітня повідомив прес-центр СБУ.

З’ясувалося, щзо бандити вибивали з людей гроші прямо в бусі ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць. Зловмисників затримали на гарячому — вони викрали місцевого жителя й «вибивали» з нього гроші.

У спецслужбі заявили, що ТЦКшники під час затримання чинили фізичний спротив правоохоронцям. Саме тому співробітники СБУ застосували зброю та стрілили по колесах авто, на якому намагалися втекти зловмисники. Ніхто не отримав вогневих поранень.

Слідство встановило, що фігуранти діяли за «наводкою» мешканця регіону, який проходив службу в ТЦК. Саме він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху. На потерпілих вони нападали посеред вулиці або на дорогах.

Для своєї злочинної діяльності ТЦКшники використовували два службових буса. В одному авто тримали потерпілих, а група з другої машини стежила за обстановкою навколо.

Очікується, що затриманим повідомлять про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, вдень 21 квітня в Одесі сталася погоня зі стріляниною — співробітники СБУ проводили затримання представників територіального центру комплектування.

У Сухопутних військах заявили, що в Одесі після затримання військовослужбовців ТЦК розпочали службове розслідування, а керівників обласного та Пересипського районного ТЦК та СП усунули від виконання обов’язків.