Комплектующие в бронетехнику передали ВСУ, фото: СБУ

Ракурс

Для потреб ЗСУ передано масштабну партію агрегатів для української бронетехніки — понад 3,8 тис. комплектуючих до танків Т-64 і Т-72, а також бойових машин БМП-2 та МТЛБ на 20 млн грн.

Про це сьогодні, 8 квітня, повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що передача обладнання на фронт стала можливою завдяки викриттю правоохоронцями незаконної діяльності одного із київських підприємств:

розслідування столичного Главку СБУ та ДБР встановило, що ця компанія, яка займається продажем комплектуючих для гармат і стрілецької зброї, може використовувати протиправні схемами для уникнення оподаткування;

при обшуках на складах цього підприємства СБУ та ДБР виявили військову продукцію невідомого походження, яку бізнесмени не показували у звітній документації. Зокрема, йдеться про 109 палетів із запчастинами до важкого озброєння, балансова вартість якої становить 20 млн грн;

під час проведення слідчих дій підприємці погодилися добровільно передати для потреб ЗСУ виявлену партію комплектуючих як благодійну допомогу на фронт.