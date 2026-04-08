Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Комплектующие в бронетехнику передали ВСУ, фото: СБУ

СБУ и ДБР передали ВСУ масштабную партию комплектующих к танкам, обнаруженных во время обыска (ФОТО)

8 апр 2026, 15:07
Для потреб ЗСУ передано масштабну партію агрегатів для української бронетехніки — понад 3,8 тис. комплектуючих до танків Т-64 і Т-72, а також бойових машин БМП-2 та МТЛБ на 20 млн грн.

Про це сьогодні, 8 квітня, повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що передача обладнання на фронт стала можливою завдяки викриттю правоохоронцями незаконної діяльності одного із київських підприємств:

  • розслідування столичного Главку СБУ та ДБР встановило, що ця компанія, яка займається продажем комплектуючих для гармат і стрілецької зброї, може використовувати протиправні схемами для уникнення оподаткування;
  • при обшуках на складах цього підприємства СБУ та ДБР виявили військову продукцію невідомого походження, яку бізнесмени не показували у звітній документації. Зокрема, йдеться про 109 палетів із запчастинами до важкого озброєння, балансова вартість якої становить 20 млн грн;
  • під час проведення слідчих дій підприємці погодилися добровільно передати для потреб ЗСУ виявлену партію комплектуючих як благодійну допомогу на фронт.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, — додали в СБУ.

Комплектуючі до бронетехніки передали ЗСУ, фото: СБУ

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров