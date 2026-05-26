Одессу готовят к круговой обороне. Фото:

https://racurs.ua/n214033-odessu-gotovyat-k-krugovoy-oborone-komandovanie-video.html

Ракурс

Одесу готують до кругової оборони.

Навколо обласного центру завершується зведення багатокілометрових протитанкових ровів та бліндажів. Також встановлюються колючий дріт, «зуби дракона» та «плутанки». Про це регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь» Збройних сил України 26 травня повідомило у Facebook.

Такі заходи — не бравада, а робота на випередження, щоб у ворога не було жодних ілюзій: будь-яка спроба десанту приречена на поразку, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надійна оборона не підвищує, а знижує ризик того, що ворог в осяжному майбутньому спробує піти на Одеський регіон.

Нагадаємо, 2 травня український президент Володимир Зеленський заявив про специфічну активність на окремих ділянках кордону між Україною та Білоруссю. А вже 20 травня Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорили ймовірність наступальних операцій РФ із Білорусі. Було ухвалено, що українські сили будуть збільшені на півночі країни.