В Одессе сотрудники ТЦК избили освобожденного из плена морпеха. Фото:

https://racurs.ua/n210838-tckshniki-v-odesse-izbili-osvobojdennogo-iz-plena-morpeha.html

Ракурс

В Одесі співробітники ТЦК побили звільненого з російського полону морпіха.

Група оповіщення Пересипського районного Територіального центру комплектування зупинила бійця 36-ї бригади морської піхоти Романа Покидько. Цей військовослужбовець шість місяців тому був звільнений з полону, а в Одесі перебував на реабілітації. Про це повідомила Громадська організація «Захист держави».

Зазначається, що морпіх показав військовий квиток, медичні документи та посвідчення учасника бойових дій. Однак ТЦКшники заштовхали чоловіка до службового авто, побили і застосували газ. Після цього прямо під час руху викинули з автівки. Вже подано заяву до поліції за цим інцидентом.

Одеський обласний ТЦК у Facebook поінформував, що призначено службове розслідування, наказ про яке було видано до розголосу в мережі. Військкоми кажуть, що потрібно об'єктивно з’ясувати всі обставини, встановити реальних учасників події та ступінь. Керівництво Територіального центру комплектування стверджує, що надає «повне і всебічне сприяння правоохоронним органам для встановлення істини».

Також там заявили, що працівники ТЦК «понесуть найсуворіше покарання, передбачене законом», якщо доведуть, що вони перевищили службові повноваження.

Нагадаємо, 9 грудня оперативне командування «Захід» повідомило, що у Львівській області під час перевірки документів чоловік напав на співробітників місцевого ТЦК та СП. Одного з них громадянин вдарив предметом, схожим на кухонний інструмент типу «сокира-молоток». Пораненого госпіталізували, його життю нічого не загрожує.