Воздушные силы раскрыли детали первой атаки КАБами на Одесскую область. Фото:

https://racurs.ua/n209897-vozdushnye-sily-raskryli-detali-pervoy-ataki-kabami-na-odesskuu-oblast.html

Ракурс

Одеська область 24 жовтня була атакована російськими КАБами.

Ворожі винищувачі Су-34 сьогодні вдень запустили у напрямку Одещини три керовані авіаційні бомби. Окупанти застосували бомби з підвищеною дальністю ураження УМПБ-5. Про це Повітряне командування «Південь» повідомило у Telegram.

Вдень російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Одещині трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження, випущеними з літака Су-34, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протиповітряна оборона змогла збити дві авіабомби. Ще одна впала на відкритій ділянці місцевості. Наслідків атаки не зафіксовано.

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, російські окупанти вперше атакували Одеську область керованими авіаційними бомбами. Ворог запустив КАБи в бік Південного та Чорноморського.

Раніше в Головному управлянні розвідки Міноборони України заявляли, що в РФ почали послідовне застосування авіаційних бомб з новими модулями управління. Нові КАБи можуть летіти на відстань до 200 км.