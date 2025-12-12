РФ повредила энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Фото: ОВА

Російська армія задала нових ударів по Одеській області.

Ворожі дрони-камікадзе вночі 12 грудня масовано били по Одеському району. Сили ППО активно працювали, однак дрони пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури. Також було ушкоджено складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж. Про це голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

На місці спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Наразі низка населених пунктів району тимчасово без світла, однак критична інфраструктура працює від генераторів.

А в Одесі внаслідок нічної атаки було пошкоджено житловий будинок та об'єкти цивільної інфраструктури. Наразі комунальники прибирають уламки, допомагають закривати вибиті вікна, фіксують потреби людей.

Частина обласного центру знеструмлена, однак енергетики вже працюють над відновленням. В ОВА запевнили, що садочки та школи працюватимуть, бо вони забезпечені генераторами.

Нагадаємо, вночі 12 грудня російська армія атакувала Павлоград безпілотниками. Внаслідок влучань загинув 71-річний чоловік. Ще четверо людей постраждали. Пожежа охопила п’ять приватних будинків, один було зруйновано.