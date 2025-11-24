Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n210462-okkupanty-udarili-po-sudnu-v-odesskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

Одеська область вночі 24 листопада зазнала російського обстрілу.

Під ударами ворога опинилася портова інфраструктура регіону. Було пошкоджене деяку обладнання. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Вночі 24 листопада зафіксовано чергову атаку ворожих безпілотників по півдню Одещини. Цього разу росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання, — йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу виникли пожежа на судні, яке не експлуатується. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Дані про загиблих та постраждалих не надходили.

Нагадаємо, вночі 24 листопада російські дрони атакували село Жадове Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Зафіксоване влучання в неексплуатовану будівлю місцевої пожежної команди, а також у житловий будинок та господарчу споруду.