Армия РФ ударила по большой подстанции ДТЭК. Фото: ГСЧС

Армія Росії вдарила по великій підстанції ДТЕК в Одеській області.

Вночі у четвер, 12 лютого, окупанти поцілили по енергетичний обʼєкту ДТЕК, який зазнав серйозних пошкоджень. Це була вже 31 велика підстанція компанії, пошкоджена внаслідок обстрілу. Руйнування масштабні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Про це ДТЕК Одеські електромережі повідомили у Facebook.

Наразі ремонті бригади вже почали аварійно-відновлювальні роботи. Спершу фахівці оглядають обладнання й розбирають завали, а вже після цього почнуть ремонт.

Енергетики отримали першочергове завдання — забезпечити світлом об'єкти критичної інфраструктури.

Також у ДТЕК заявили, що РФ атакувала й ТЕС компанії. Це вже 11 масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. А загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані росіянами понад 220 разів.

Нагадаємо, 7 лютого російська армія обстріляла енергетиків у Дніпропетровській області. Ремонтна бригада ДТЕК у момент проведення ремонтних робіт потрапила під улари ворога FPV-дронами, які влучили в службовий автомобіль енергетиків. Унаслідок удару машина повністю згоріла, але працівники встигли врятуватися.