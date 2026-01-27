Разрушения в Одессе. Фото: МВА

Російські безпілотники масовано атакували Одесу.

В ніч на 27 січня загарбники запускали по обласному центру дрони-камікадзе. Ворожий обстріл пошкодив об'єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та прес-служба МВА.

Також відомо про пошкодження будівлі церкви в центрі Одеси. А у Хаджибейському районі російські БпЛА зруйновали частину житлового будинку, там під завалами шукали людей.

Наразі відомо про 22 постраждалих. Медики діагностували у 14 поранених легкі травми, їм медичну допомогу надали на місці.

З самої ночі в Одесі працюють всі екстрені служби, розгорнуто оперативні штаби. Жителям постраждалих будинків допомагають в оформленні документів на отримання компенсації за державною програмою «єВідновлення», а також із міського бюджету.

У ДСНС додали, що внаслідок атаки пошкоджено двоповерховий будинок. За іншою адресою зафіксовані руйнування квартири на другому поверсі двоповерхового будинку. Також зруйновано квартири з другого по четвертий поверхи у чотириповерховому житловому будинку.

Нагадаємо, російська армія 26 січня завдала ударів по Індустріальному району Харкова. Були пошкоджені житлові багатоповерхові будинки, школа та дитячий садочок. Наразі відомо, що двоє осіб постраждали