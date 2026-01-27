Армия РФ повторно атаковала энергетический объект ДТЭК в Одессе, там колоссальные разрушения. Фото:

https://racurs.ua/n211694-rf-povtorno-atakovala-energeticheskiy-obekt-v-odesse-razrusheniya-kolossalnye.html

Ракурс

Армія РФ повторно атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі.

Вночі у вівторок, 27 січня, окупанти вдарили по цьому об'єкту. Там зафіксовані колосальні руйнування. Ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Про це компанія ДТЕК повідомила у Facebook.

Наші бригади взялися до аварійно-відновлювальних робіт після дозволу від рятувальників та військових. Фахівці виконують огляд обладнання, розбирають завали, після — беруться до ремонтів, — ідеться в повідомленні.

Водночас в Міністерстві енергетики поінформували, що російські нічні атаки на українську енергетику призвели до знеструмлень споживачів у Харківській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій області. У Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії.

Нагадаємо, 26 січня президент Володимир Зеленський провів спеціальний селектор щодо енергетики й розкритикував темпи відновлення енергетики в Україні. Глава держави наголосив, що «всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними — треба діяти швидше».