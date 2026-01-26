Ракурсhttps://racurs.ua/
Російська армія ракетами вдарила по Харкову. Фото:
РФ завдала ракетного удару по Харкову, є постраждалі й руйнуванняhttps://racurs.ua/ua/n211684-rf-zavdala-raketnogo-udaru-po-harkovu-ie-postrajdali-y-ruynuvannya.htmlРакурс
Армія Російської Федерації 26 січня завдала ударів по Харкову.
Удар прийшовся по Індустріальному району міста. Внаслідок обстрілу одна людина постраждала. Є інформація про ушкодження житлових багатоповерхових будинків, школи та дитячого садочка. Наразі відомо, що двоє осіб постраждали. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили у Telegram.
За повідомленнями місцевих пабліків, в обласному центрі фіксується масштабне відключення світла. Також повідомляють про стрибки напруги.
Також росіяни влучили БпЛА типу «Шахед» у багатоповерхівку у Кривому Розі. Виникла пожежа. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул поінформував, що розпочато аварійно-рятувальну операцію.
Нагадаємо, в ніч на 26 січня російські загарбники атакували Охтирську та Путивльську громади Сумської області. Ворог вдарив по житловому сектору та навчальному закладу.