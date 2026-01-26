Російська армія ракетами вдарила по Харкову. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211684-rf-zavdala-raketnogo-udaru-po-harkovu-ie-postrajdali-y-ruynuvannya.html

Ракурс

Армія Російської Федерації 26 січня завдала ударів по Харкову.

Удар прийшовся по Індустріальному району міста. Внаслідок обстрілу одна людина постраждала. Є інформація про ушкодження житлових багатоповерхових будинків, школи та дитячого садочка. Наразі відомо, що двоє осіб постраждали. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили у Telegram.

За повідомленнями місцевих пабліків, в обласному центрі фіксується масштабне відключення світла. Також повідомляють про стрибки напруги.

Також росіяни влучили БпЛА типу «Шахед» у багатоповерхівку у Кривому Розі. Виникла пожежа. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул поінформував, що розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Нагадаємо, в ніч на 26 січня російські загарбники атакували Охтирську та Путивльську громади Сумської області. Ворог вдарив по житловому сектору та навчальному закладу.