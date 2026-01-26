Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: ДСНС
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 січня, атакували Охтирську та Путивльську громади Сумської області.
Ударів було завдано по житловому сектору та навчальному закладу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені атакою, та обстежили територію. Попередньо, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві.
Прес-служба Сумської ОВА повідомляє, що за період з ранку 25 січня до ранку 26 січня російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 36 населених пунктах у 18 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
За добу в області є постраждалі серед мирних жителів:
- у Середино-Будській громаді внаслідок удару БПЛА по житловому будинку постраждали 59-річна жінка та двоє її онуків — діти 8 і 11 років;
- у Зноб-Новгородській громаді в результаті атаки БПЛА травмований 52-річний чоловік;
- у Садівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждав 36-річний чоловік;
- в Охтирській громаді внаслідок влучання БПЛА в будинок постраждала 48-річна жінка;
- в Есманьській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждала 60-річна жінка.
