Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по навчальному закладу та житловому сектору на Сумщині, виникли пожежі (ФОТО)

26 січ 2026, 10:29
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 січня, атакували Охтирську та Путивльську громади Сумської області.

Ударів було завдано по житловому сектору та навчальному закладу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені атакою, та обстежили територію. Попередньо, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві.

Прес-служба Сумської ОВА повідомляє, що за період з ранку 25 січня до ранку 26 січня російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 36 населених пунктах у 18 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

За добу в області є постраждалі серед мирних жителів:

  • у Середино-Будській громаді внаслідок удару БПЛА по житловому будинку постраждали 59-річна жінка та двоє її онуків — діти 8 і 11 років;
  • у Зноб-Новгородській громаді в результаті атаки БПЛА травмований 52-річний чоловік;
  • у Садівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждав 36-річний чоловік;
  • в Охтирській громаді внаслідок влучання БПЛА в будинок постраждала 48-річна жінка;
  • в Есманьській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждала 60-річна жінка.

Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


