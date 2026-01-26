Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: ГСЧС

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 січня, атакували Охтирську та Путивльську громади Сумської області.

Ударів було завдано по житловому сектору та навчальному закладу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені атакою, та обстежили територію. Попередньо, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві.

Прес-служба Сумської ОВА повідомляє, що за період з ранку 25 січня до ранку 26 січня російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 36 населених пунктах у 18 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

За добу в області є постраждалі серед мирних жителів: