Ракурс

Силы обороны поразили Астраханский газоперерабатывающий завод в РФ

15 дек 2025, 17:27
Сили оборони України успішно вдарили по Астраханському ГПЗ.

У ніч на 15 грудня українські війська уразили Астраханський газопереробний завод, який є стратегічним об'єктом. На території заводу зафіксовано вибухи та виникла потужна пожежа. Масштаби збитків уточнюються. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Зазначається, що Астраханський ГПЗ — один із ключових підприємств російської нафтогазової галузі, який щороку виробляє до 3,5 млн т сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства воєнно-промислового комплексу країни-агресора.

Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 12 грудня підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» у Ярославській області РФ.

Источник: Ракурс


