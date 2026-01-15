Мужчина с отверткой напал на ТЦКшников в Одесской области. Фото:

https://racurs.ua/n211473-mujchina-s-otvertkoy-napal-na-tckshnikov-v-odesskoy-oblasti.html

Ракурс

Напад на співробітників Територіального центру комплектування стався в Одеській області.

Інцидент трапився 13 січня у місті Ізмаїл, коли ТЦКшники зупинили водія для перевірки документів. Чоловік начебто у відповідь на законні вимоги військкомів «дістав викрутку та почав кидатися на особовий склад, створюючи пряму загрозу життю та здоров’ю» співробітників ТЦК. Про це Одеський обласний ТЦК та СП 15 січня повідомив у Facebook.

Зазначається, що згодом чоловік заскочив в автомобіль. Водія машини, який сприяв втечі нападника, затримали.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії для притягнення всіх причетних до відповідальності.

У ТЦК не повідомили, чому чоловік схопився до викрутку та погрожував їхнім співробітникам. Відео з бодікамер не оприлюднили.

Нагадаємо, 14 січня у селищі Рудно Львівської області водій обстріляв мікроавтобус ТЦКшників та поїхав з місця події. Ніхто не постраждав, але був отримав технічні пошкодження. Поліція заявила, що чоловіку може загрожувати тюремний строк від трьох до семи років.