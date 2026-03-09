Мужчина с ножом ранил двух сотрудников ТЦК в Ивано-Франковской области. Фото:

Напад на співробітників ТЦК стався в Івано-Франківській області.

Вранці у понеділок 9 березня, на території Брошнів-Осадської селищної громади Калуського району група оповіщення зі складу 1-го відділу Калуського РТЦК та СП та поліції намагалися уточнити у чоловіка військово-облікові документ. У відповідь чоловік почав тікати, а ті кинулися навздогін. Коли його наздогнали, то дістав ніж та почав відбиватися. Про це оперативне командування «Захід» повідомило у Facebook.

У ході конфлікту двоє ТЦКшників дістали поранення: в одного діагностовані колото-різані рани в область шиї, а в іншого — в руку та плече. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надали першу необхідну допомогу.

Зазначається, що поліція наразі розшукує нападника. Йому загрожує до 5−12 років позбавлення волі, залежно від тяжкості нанесених ушкоджень та кваліфікації злочину — ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) та ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи) Кримінального кодексу України.

ОК «Захід», Івано-Франківський обласний ТЦК та поліція не оприлюднили відео інциденту з нагрудних відеокамер.

Нагадаємо, 19 лютого в Чернівецькій області невідомий кинув гранату у службовий автомобіль поліції. Внаслідок вибуху поранення отримали двоє поліцейських.