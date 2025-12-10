Во Львовской области мужчина ударил топором сотрудника ТЦК. Фото:

Напад на ТЦК стався у Львівській області.

У вівторок, 9 грудня, під час перевірки документів чоловік напав на співробітників місцевого ТЦК та СП. Одного з них громадянин вдарив предметом, схожим на кухонний інструмент типу «сокира-молоток». Про це Оперативне командування «Захід» повідомило у Facebook.

Зазначається, що пораненого ТЦКшника госпіталізували, а зараз його життю нічого не загрожує.

У командуванні заявили, що агресія проти ТЦК перестає бути поодинокими випадками та «перетворюється на тривожну тенденцію». Військкоми наголосили, що в обох інцидентах цивільні українці «свідомо ігнорували законні вимоги, намагалися уникнути встановлення особи, застосували фізичне насильство».

Оперативне командування «Захід» не поінформувало, чому виник конфлікт між військкомами та цивільним і що змусило громадянина вдарити ТЦКшника. Відео з боді-камер не було опубліковано.

Нагадаємо, 3 грудня у Львові був смертельно поранений військовослужбовець Галицько-Франківського РТЦК та СП. Слідство стверджує, що його ножем вдарив 30-річний чоловік, який чомусь вирішив напасти на військкомів під час перевірки документів.