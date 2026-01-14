Мікроавтобус ТЦК обстріляли в Львівській області. Фото:



Інцидент трапився 14 січня у селищі Рудно. Близько 10.00 на перехресті вулиць Лесі Українки — Небесної Сотні водій авто Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по автомобілю Volkswagen Transporter. Після цього він поїхав з місця події. Ніхто не постраждав, але автомобіль районних ТЦКшників отримав технічні пошкодження. Про це поліція Львівщини повідомила у Facebook.

Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Невідомому може загрожувати тюремний строк від трьох до семи років.

Наразі силовики вживають заходів для встановлення місця перебування та затримання особи, яка стріляла. У поліції не повідомили, що спричинило цю стрілянину.

Нагадаємо, 25 грудня в Дніпрі чоловік поранив ножем двох співробітників місцевого ТЦК. У відповідь один із ТЦКшників відкрив вогонь для затримання нападника.