Четверо поліцейських загинули на Черкащині 27 січня, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n211699-zagybel-policeyskyh-na-cherkaschyni-staly-vidomi-detali.html

Ракурс

На Черкащині сьогодні, 27 січня, вранці загинули четверо поліцейських.

Як стало відомо «Ракурсу» із власних джерел, подія сталася у селі Нехворощ Черкаського району в ході проведення санкціонованих обшуків в межах кримінального провадження за фактом замаху на умисне вбивство депутата Корсунь-Шевченківськоі міськради.

Фігурант кримінального провадження перед початком проведення обшуку з місця мешкання зник зі зброєю.

Після прибуття до місця проведення слідчих дій додаткових підрозділів поліції, на відстані близько 800 м від місця проведення обшуку, розпочалася перестрілка між ним та працівниками поліції:

четверо працівників поліції отримали проникаючі вогнепальні поранення, від яких загинули;

ще одного поліцейського госпіталізували з вогнепальним пораненням ніг;

сам фігурант кримінального провадження також отримав проникаючі вогнепальні поранення, від яких загинув.

На місце події прибули керівники органів прокуратури та інших правоохоронних органів. Вирішується питання щодо визначення попередньої правової кваліфікації інциденту.